У Вінниці викрито протиправну схему комерсантів: у «тінь» виведено ₴42 млн.
Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримували майже 20 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.
Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків.
За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:
- майже шістдесят печаток ФОПів;
- чорнову бухгалтерію;
- банківські картки;
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі.
Заходи із викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.