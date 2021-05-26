У Вінниці викрито протиправну схему комерсантів: у «тінь» виведено ₴42 млн.

Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримували майже 20 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.

Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків.

За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:

майже шістдесят печаток ФОПів;

чорнову бухгалтерію;

банківські картки;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі.

Заходи із викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ