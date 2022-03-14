У Вінниці взято під варту 23-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві та розчленуванні жінки 

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури 23-річному жителю м. Вінниці повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що у лютому цього року підозрюваний у тамбурі багатоповерхового будинку, в якому він проживає, розпочав словесну суперечку зі своєю 65-річною сусідкою.

У ході конфлікту в чоловіка виник умисел на позбавлення життя жінки. Він повернувся до своєї квартири та взяв ніж. Після цього постукав у двері сусідки, дочекався коли та відчинить двері та наніс їй два удари ножем у шию.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Усвідомлюючи наслідки вчиненого злочину та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник у квартирі загиблої розчленував її труп та частини тіла заховав на території одного із сіл Вінницького району.

Після виявлення останків тіла підозрюваного затримано, йому повідомлено про підозру та судом задоволено клопотання прокурора про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи для встановлення всіх обставин події.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення перед судом, підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури