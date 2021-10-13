У Вінницькій області затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві брата

12 жовтня оперативники затримали мешканця Хмільницького району, який під час конфлікту з рідним братом спричинив йому тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги 57-річний чоловік помер у лікарні. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції надійшло повідомлення з лікарні про смерть жителя Махнівської територіальної громади, який з травмою голови каретою швидкої допомоги був доставлений до медичного закладу.

Як розповів керівник відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Роман Андрущак, за кілька годин після надходження повідомлення працівники поліції за місцем проживання затримали підозрюваного у нанесенні смертельної травми потерпілому. Ним виявився 49 – річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що 11 жовтня близько 20.00 години між зловмисником та потерпілим за місцем спільного проживання виник побутовий конфлікт. Чоловіки спочатку сперечались у будинку, а потім вийшли з’ясовувати стосунки на подвір’я, де правопорушник наніс своєму родичеві декілька ударів пляшкою та дерев’яним поліном по голові, після чого заніс його до помешкання. Чоловіка, який перебував без свідомості, виявила наступного дня сусідка та викликала швидку.

Потерпілого каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, де під час надання медичної допомоги він помер.

Наразі підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області