У Вінницькому районі поліцейські затримали групу грабіжників

2 червня протягом кількох годин поліцейські затримали трьох зловмисників, які підозрюються у пограбуванні вінничанина. Побивши чоловіка, нападники відібрали у чоловіка грошові кошти та мобільний телефон.

Близько опівночі до поліції звернувся 52 — річний житель обласного центру та повідомив про вчинення злочину. Потерпілий розповів, що перебуваючи на вулиці Пирогова, його пограбували троє невідомих чоловіків. Нападники завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали мобільний телефон та грошові кошти.

Як розповів т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандул, поліцейські встановили, що одразу після вчинення злочину зловмисники продали телефон потерпілого, а потім на таксі поїхали до приватного будинку, у якому мешкають двоє зі зловмисників.

В ході проведення розшукових заходів протягом кількох годин оперативники затримали підозрюваних у селі Бохоники Вінницького району. Ними виявились раніше неодноразово судимі за майнові злочини жителі Вінницького та Хмільницького районів віком 34 та 37 років.

Наразі підозрювані затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області