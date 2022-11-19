У Вінниці хуліган пошкодив будинки саморобними вибуховими пакетами

Злочин стався 16 листопада ввечері на вулиці Володимира Ілика. 35-річний вінничанин кинув небезпечні предмети у подвір’я сусідів. До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За попередньою інформацією слідства, з повідомленнями про пошкодження будинків невідомою вибуховою речовиною до поліції звернулися двоє жителів обласного центру.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, на місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група поліції, оперативники, вибухотехніки та криміналісти. Під час проведення слідчих дій поліцейські оглянули місце події та провели опитування мешканців вулиці. Під підозру працівників поліції потрапив 35-річний сусід потерпілих. Чоловік поводився підозріло та, як з’ясувалось, неодноразово конфліктував з місцевими жителями.

В рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) поліцейські провели за місцем проживання чоловіка невідкладний обшук. У його будинку правоохоронці виявили 3 саморобних піротехнічних пакети, компоненти для приготування вибухової суміші, дві гвинтівки та арбалет.

У вчиненому чоловік зізнався та пояснив свій вчинок неприязню до сусідів.

Крім того, виявилось, що зловмисник у своєму помешканні облаштував теплицю для вирощування конопель та зберігав наркотичні речовини. Поліцейські під час обшуку вилучили у нього канабіс та рослини конопель.

Вилучені заборонені предмети та речовини направлено на експертизу.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом хуліганських дій поліція проводить розслідування за ч. 4 ст. 296 ККУ. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Остаточна правова кваліфікація діям зловмисника буде надана після проведення усіх необхідних експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області