У Вінниці ліквідовано ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для «розгону» кремлівських наративів

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.

Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Готових «ботів» фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють «під дахом» спецслужб рф.

Тільки на «оренді» одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.

За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового «розгону» прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.

Також інтернет-агітатори рф виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.

Для цього подавали інформаційні «вкиди» від імені «пересічних» громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

За даними слідства, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.

Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;

3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку;

13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення;

банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».

Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України