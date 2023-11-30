У Вінницькій колонії підпільно обробляли бурштин

Заступник керівника Вінницької окружної прокуратури провів раптову перевірку в державній установі «Вінницька виправна колонія (№ 86)» щодо повноти проведення її працівниками обшуків у промисловій зоні. В одному з цехів, де працюють засуджені, у стелі виявлено схованку, у якій знаходилося майже три кілограми каміння, зовні схожого на бурштин орієнтовною вартістю понад 100 тис. грн. Правоохоронці його вилучили для проведення експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами). Санкція статті передбачає покарання на строк до трьох років позбавлення волі.

Наразі вживаються заходи спрямовані на встановлення винних осіб, а також шляхів потрапляння заборонених речей до виправної колонії. Процесуальне керівництво здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою, досудове розслідування – відділ поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури