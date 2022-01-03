У Ворзелі на Київщині вчергове палили машини: три знищено, дві пошкоджено

Наразі правоохоронці встановлюють обставини даної події.

3 січня на початку третьої години ночі місцеві мешканці ЖК Ворзель парк по вул. Кленовій у Ворзелі Київської області помітили у дворі сильну пожежу буля одного з під’їздів будинку. Горіли автомобілі мешканців будинку. Вони викликали пожежників.

На час прибуття пожежників огнем були охоплені повністю три автомобілі: «Mercedes-Benz R350», «Renault Trafic» та «Mercedes-Benz Smart», що перебували на стоянці біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

Пожежники загасили вогонь за півгодини, але до того часу згоріли повністю три автівки. Ще дві були пошкоджені внаслідок пожежі.

За словами місцевих мешканців, першою пожежу помітила мешканка під’їзду, вона ж викликала пожежників. Поки вони їхали, мешканці будинку хотіли почати гасіння самотужки, і несли воду. Але вони навіть не змогли вийти з під’їзду.

«Ми хотіли вийти, взяти відра з водою, але не змогли — вогонь був прямо перед дверями, уже сильно палало, скло в дверях під’їзду потріскалося і вилетіло від вогню, там щось вибухало весь час. Ми дуже переживали, що вгонь перекинеться на будинок», — розповіла місцева мешканка Світлана.

За інформацією від місцевих мешканців, більшість машин, які згоріли, належала членам правління ОСББ даного будинку. Власники цих машин звернулися в соціальних мережах до всіх, хто міг щось бачити або знати пр пожежу і прсять повідомити про це.