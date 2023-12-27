У використанні підробленого документа, шахрайстві та самовільному зайнятті землі підозрюють жительку Чорткова

Слідчі Чортківського районного відділу поліції повідомили про підозру мешканці райцентру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Жінка пішла на протиправне лиш би привласнити земельну ділянку, не маючи на неї жодних правових підстав.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 2008 року чортківчанка отримала у власність земельну ділянку в райцентрі, проте надалі на підставі рішення суду державний акт на право власності на вказану земельну ділянку було скасовано. Але у жінки були свої плани. І байдуже, що виходили вони за рамки закону.

Підозрювана вирішила все таки стати власницею омріяної землі, використавши при цьому завідома підробленні документи. Такі дії зловмисниці призвели до того, що з власності Чортківської міської ради незаконно вибули дві земельні ділянки загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

Протиправну діяльність зловмисниці виявили правоохоронці.

Чортківчанці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою та четвертою статті 358 (підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документа), частиною 2 статті 190 (шахрайство) та частиною 1 статті 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області