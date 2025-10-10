У Запоріжжі чоловік підірвав знайому гранатою

У Заводському районі під час конфлікту чоловік привів гранату в бойове положення і вклав у руки знайомій. Боєприпас здетонував, від отриманих травм жінка загинула. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

8 жовтня о 04:10 в одному із багатоквартирних будинків 35-річний містянин посварився зі своєю 31-річною знайомою. Під час суперечки фігурант використав гранату як засіб для вирішення конфлікту – висмикнув з неї чеку та без жодних пояснень передав жінці через відкриті вхідні двері до квартири. Одразу після того, як потерпіла взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм. У цей час поруч із жінкою у під’їзді перебували ще двоє людей. Вони отримали осколкові поранення.

Щоб уникнути покарання, чоловік намагався сховатися від поліцейських.

На розшук зловмисника зорієнтували усі наряди поліції. На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків і опрацювали відеозаписи з камер спостереження. Аналіз зібраної інформації дав змогу оперативникам управління карного розшуку обласного главку та Запорізького райуправління поліції впродовж декількох годин встановити та розшукати фігуранта.

За підтримки спецпризначенців БПОП його затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

8 жовтня слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили затриманому про підозру. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Поліція Запорізької області