У Запоріжжі пенсіонер віддав шахраям 2400 доларів

Цього разу жертвою пройдисвітів став літній мешканець Вознесенівського району. Після дзвінка «ваш родич потрапив у ДТП» до нього завітав «лікар», якому дідусь й віддав всі заощадження «на лікування доньки».

13 грудня о 13 годині до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 84-річний місцевий мешканець. Він розповів, що невідомий чоловік телефоном сказав, що його донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження та потребує дорогого лікування. Гроші потрібні негайно. Схвильований пенсіонер надав співрозмовнику свою адресу. І вже через 15 хвилин до нього під виглядом «лікаря» завітав чоловік, якому він передав на лікування доньки 2400 доларів США. Тільки після цього батько зателефонував доньці та упевнився, що з нею все гаразд.

Наразі поліцейські проводять оперативно-пошукові заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції вкотре звертаються до громадян з проханням проінформувати своїх літніх родичів та знайомих про розповсюджені види шахрайських схем, які націлені на категорію саме літніх громадян! Переконайте їх перевіряти будь-які повідомлення від незнайомих людей та не діяти необдумано під тиском емоцій. Якщо вам надійшов дзвінок з інформацією «ваш родич у біді», негайно телефонуйте родичу або тим особам, які можуть бути поруч з ним. Не довіряйте невідомим людям та не впускайте їх до своєї квартири. По телефону «102» можна перевірити інформацію про знаходження громадян у відділенні поліції та скоєння ДТП.

Не давайте шахраям можливості обдурити вас і заволодіти майном чи грошима.

Якщо ж ви стали жертвами шахраїв — негайно телефонуйте в поліцію за номером «102». Своєчасне звернення до поліції значно прискорюють реагування на вчинені злочини, а також їх розкриття та затримання правопорушників.

Відділ комунікації поліції Запорізької області