У Запорізькій області нацгвардієць вбив чоловіка за образи дитинства

Слідчі Теруправління ДБР у Мелітополі направили до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Національної гвардії України, який з помсти вбив чоловіка.

Подія сталась у січні 2021 року на березі Каховського водосховища в одному із сіл Василівського району Запорізької області.

Встановлено, що 29-річний підозрюваний вирішив помститись знайомому за образи дитинства. Він запросив його на зустріч у безлюдне місце та вдарив по обличчю. Коли чоловік впав на землю, сержант дістав з кишені ніж та наніс йому 24 удари в область шиї, тулуба і верхніх кінцівок. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Нацгвардієць обвинувачується у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала Запорізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР