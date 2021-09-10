У заволодінні близько ₴1,2 млн. на реконструкції амбулаторій підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів Волинської обласної державної адміністрації, засновнику та керівнику одного із волинських товариств за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК України).

За даними слідства, у 2018 році Департаментом Волинської ОДА укладено договір на проведення будівельних робіт по реконструкції двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території селищ Волинської області з підконтрольним підозрюваним товариством, яке було переможцем тендеру.

З метою заволодіння бюджетними коштами, керівник товариства-генпідрядника, за дорученням його засновника, склав та видав офіційні документи, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт. А посадовець Волинської облдержадміністрації, достовірно знаючи, що у вказаних документах містяться відомості, що не відповідають дійсності, прийняв їх, засвідчивши своїм підписом та печаткою. На підставі цього було здійснено перерахунок 1,17 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції Львівської області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури