У заволодінні майже ₴600 тис. під час будівництва лікарні підозрюють гендиректора товариства на Житомирщині

За процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури генеральному директору приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні майже 600 тис грн шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, луцьке приватне товариство, відповідно до укладеного договору, зобов’язалося спорудити протягом 2012 -2014 років хірургічний корпус лікарні за бюджетні кошти на загальну суму 54,5 млн грн. У подальшому строк дії договору неодноразово продовжувався, проте підрядник так і не побудував приміщення, у зв’язку з чим у 2020 році йому відмовлено у продовженні строку дії договору. Натомість новий договір укладено з іншим підприємством.

Разом з цим встановлено, що генеральний директор луцького товариства, зловживаючи службовим становищем, впродовж тривалого часу (2012-2018 рр) підписував та завіряв печаткою офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт — з недостовірними даними, що призвело до завищення вартості будівництва.

Наразі подано клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного – легковий та вантажний автомобілі. Також окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення із підрядника завданої державним інтересам та територіальній громаді шкоди на зазначену суму.

Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області. Досудове розслідування проводить Новоград-Волинський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора