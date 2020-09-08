​У Житомирі студентів підозрюють у стрілянині по приватному будинку

У Житомирі студентів агротехнічного коледжу підозрюють у стрілянині з вікон гуртожитку №2 по приватному будинку. Поліція встановила особи ймовірних правопорушників.

Тетяна Бурковська прийшла у поліцію через кілька днів після пострілів у її вікна. Жінка каже, що у відділку чекала вибачень від винуватців та відшкодування збитків:

«Я звернулася до поліції з приводу події, яка сталася декілька днів тому, коли в мій будинок стріляли з гуртожитку №2. Мене вислухали, прийняли заяву, але в мене були скарги, тому що за моїм місцем проживання не викликали слідчо-оперативну групу».

Тетяна Бурковська проживає в приватному будинку у провулку Учбовому. Поруч знаходиться гуртожиток агротехнічного коледжу, з вікон якого, за її словами, стріляли в будинок:

«Приблизно о 19:00 на подвір’ї мого будинку я почула постріли. Спочатку, чесно кажучи, не зрозуміла, що відбувається. В 22:25 постріли повторилися, але вже в мій будинок, а саме – у вікно. Після того я підійшла до вікна і побачила, що там розбита шибка. Потім я вийшла з будинку, а постріли продовжувалися. Вони були з гуртожитку №2».

За словами Тетяни Бурковської, після того, як вона написала про цей випадок в соцмережах, до неї із вибаченнями прийшов представник агротехколеджу.

Заступник директора Житомирського агротехнічного коледжу Петро Іванцов розповів, що студента, який ймовірно стріляв у будинок, відрахували:

«Студенти приїхали, і тільки один день провчившись, пронесли з собою цей пістолет. Він, до речі, не є забороненим і продається у вільному доступі. Де вони його взяли – нехай з’ясовують органи. Батьки, які приїжджали, заперечують те, що це їхня зброя. Ми дали цим діям належну оцінку, студент виключений з коледжу. Інший студент, який з цього пістолету зробив постріли невідомо в якому напрямку – виселений з гуртожитку. Далі цих студентів викликатимуть до правоохоронних органів».

Старший інспектор міського відділу поліції Олександр Герасимчук у коментарі Суспільному розповів, що винних осіб встановили і наразі триває слідство:

«На даний час матеріали знаходяться у відділі ювенальної превенції. Звернення, з яким жінка сьогодні звернулася, також буде зареєстроване та приєднане до тих матеріалів. Там вже є попередньо встановлені особи, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності». // zhitomirnews.com