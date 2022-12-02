У Житомирі «айтішники»-шахраї виманювали кошти через соцмережу

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, трьом членам організованої групи повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем та у заволодінні чужим майном, шляхом обману (ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, злочинну групу організував 24-річний малинчанин, за освітою фахівець у сфері інформаційних технологій, залучивши свою знайому та приятеля, також дипломованих «айтішників».

Підозрювані діяли з січня по червень 2021 року за спеціально розробленою схемою. На фішинговому (шахрайському) сайті пропонували нібито підробіток. Однак, щоб дізнатися деталі, бажаючі повинні були обов’язково зареєструватися на такому сайті. Коли ж клієнт реєструвався, ділки автоматично отримували його персональні дані, доступ до акаунту та усіх його підписників.

Після цього підозрювані, вже від імені потерпілого, вільно спілкувалися з його друзями, надсилаючи їм приватні повідомлення з проханням терміново перерахувати певні суми грошей на свій номер телефону. За попередніми даними, денна «виручка» учасників угрупування могла сягати 3-4 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, Управлінням СБУ в області та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури