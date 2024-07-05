У Житомирі екстренера спортклубу засуджено до 7 років ув’язнення за розбещення малолітніх

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури колишнього тренера гуртка визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з дітьми, на строк 3 роки.

Прокурор у суді довів, що тренер спортивного підліткового клубу обласного центру скоював розпусні дії стосовно малолітніх дівчаток.

Розбещення вчиняв у приміщенні спортивного клубу, у кімнаті тренера, куди вхід батькам був заборонений. Потерпілі – двоє дівчаток, які відвідували спортивні заняття. Обом наказував, щоб нікому не розповідали про його дії. Все ж, діти розповіли вдома про поведінку тренера.

У суді чоловік заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурор довів її повністю.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури