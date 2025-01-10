У Житомирському районі недогляд матері за немовлям спричинив його смерть

Ювенальний прокурор Чуднівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно жительки Житомирського району за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за своєю дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Розслідуванням установлено, що жінка, прибувши з пологового будинку додому з новонародженою донькою, не забезпечила немовляті належного догляду.

Матір з перших днів не виконувала своїх обов’язків, не подбала про належні умови проживання дитини. А коли новонароджена захворіла – не звернулася до лікарів за медичною допомогою. Це призвело до ускладнення, від якого немовля померло.

Крім цього, жінка зловживала алкогольними напоями. Також раніше її притягували до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків стосовно чотирьох малолітніх дітей.

Наразі триває процес щодо вилучення дітей з родини обвинуваченої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури