Убивство українського підлітка в Дубліні: висунуто звинувачення 17-річному сомалійцю
17-річному підлітку сомалійського походження було висунуто звинувачення у вбивстві його однолітка, 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, на півночі Дубліна. Трагедія сталася у закладі догляду в Туслі, де проживали обидва хлопці, які прибули до Ірландії з проханням про притулок. Вадима Давиденка, який прибув до Ірландії минулої неділі, було смертельно поранено ножем у середу близько 11 години ранку.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTE News.
Адвокат звернувся до суду з проханням забезпечити його клієнту термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Суддя Келлі задовольнила це рішення, і підліток був взятий під варту та доставлений до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні.
Нагадаємо, у Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irish Times.
Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім’ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.
За даними RTE, вбитого звали Вадим Давиденко. Він прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у житловому комплексі для надання захисту разом з іще трьома дітьми без супроводу дорослих. Хлопець, як сказано в матеріалі, отримав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.