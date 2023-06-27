Удар окупантів по Краматорську: відомо про чотирьох загиблих і 42 поранених (фото)

Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Російські окупанти увечері завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей. Понад 40 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. “Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. 22 травмованих, з яких одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків”, – розповів подробиці Клименко.

За його інформацією, наразі триває розбір завалів. “За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди”, – підкреслив міністр і додав, що на місці працюють рятувальники та поліцейські.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, обстріл Краматорська окупанти здійснили о 19:30. “Серед поранених – 1 дитина і 3 іноземці”, – повідомив він.

“За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди – триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція. Поранені отримують необхідну медичну допомогу”, – повідомив він.

Національна поліція інформує, що одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами С-300.

В 21:50 керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у місті зараз відомо про трьох загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару. Також 25 людей отримали поранення, з них одна дитина.

У Національній поліції уточнили, що станом на 22:00 унаслідок удару по Краматорську отримали поранення 42 людини. Загинуло троє людей, зокрема, дитина. Триває розбір завалів.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 22:00 рятувальники ліквідували пожежу у будівлі зруйнованого закладу харчування. З-під завалів деблоковано тіла 3-х загиблих осіб, зокрема дитини 2008 року народження. Серед постраждалих є дитина 2022 року народження. Проводиться розбір плит перекриття зруйнованого кафе та подальший пошук постраждалих.

Станом на 23:00, за даними Офісу генпрокурора, кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

“У вівторок, 27 червня 2023 року, російська армія обстріляла центр м. Краматорська. Станом на 23:00 від влучання снаряду у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Внаслідок влучання виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди – остаточна кількість жертв ще встановлюється. // УНІАН