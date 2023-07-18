Угон авто, ДТП, грабіж і крадіжка: жителя Рівненщини засудили за серію злочинів

За підтримання публічного обвинувачення Вараською окружною прокуратурою 41-річного мешканця міста Вараша визнано винним у незаконному заволодінні транспортним засобом, крадіжці та грабежі, вчинених в умовах воєнного стану, а також у викраденні документів (ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК, ч. 1 ст. 357 України).

Так, у суді прокурором доведено, що чоловік ще у 2021 році у Вараші незаконно заволодів автомобілем Renault Scenic, але не впоравшись з керуванням, в’їхав ним в гараж, пошкодивши і транспортний засіб, і будівлю.

Поки тривав судовий розгляд цього кримінального провадження зловмисник вчинив ще один злочин. Зокрема, у 2022 році, вже в умовах воєнного стану, він викрав у місцевої жительки жіночу сумку, в якій були 2 мобільні телефони, банківська картка та інші речі потерпілої. Пізніше вкраденою банківською карткою обвинувачений розраховувався у магазинах міста.

Свою вину у вчиненні злочину зловмисник визнав лише частково. Водночас суд погодився з позицією прокуратури, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури