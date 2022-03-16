Ухилянт «поховав» свою дружину, щоб із дітьми виїхати з України

Затриманий підробив свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року.

На Закарпатті прикордонники затримали 37-річного киянина, який спробував виїхати за межі України обманним шляхом.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Чоловік із двома дітьми прямував через пункт пропуску «Малий Березний».

«Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року. Перевіряючи документи, інспектор засумнівалася у дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. У ході поглибленої перевірки факт підробки документа було підтверджено», — повідомили прикордонники.

Про інцидент повідомили співробітників Нацполіції. Чоловікові відмовили в перетині кордону і з пункту пропуску забрали у відділок. // LB.ua