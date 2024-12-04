Ухилянта переправляв лісами та в обхід мінного поля – на Житомирщині повідомлено про підозру киянину

За процесуального керівництва прокурора Житомирської обласної прокуратури жителю Києва повідомлено про підозру в організації незаконного перетину Державного кордону України способом, небезпечним для життя та здоров’я людини (ч. 2 ст. 332 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою на суму понад 240 тис грн.

За даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон парубка призовного віку 32-річний киянин, до того ж, не виходячи зі своєї квартири.

Підозрюваний за допомогою месенджера «Телеграм» скеровував маршрут утікача повз блокпости, мінні поля та інші охоронювані об’єкти, радив, як вижити у лісі. За його вказівкою ухилянт встановив на свій телефон картографічні застосунки, зокрема, карти країни-агресора, фотографував своє місце перебування та надсилав організатору.

«Клієнт» мав безперешкодно дійти лісами Житомирщини до білоруського прикордонного посту, де його нібито чекали. Однак увечері 21 листопада його затримали прикордонники та склали адмінпротоколи за правопорушення.

Під час обшуку у киянина, який сам готувався до незаконного перетину кордону, вилучено картографічні матеріали, чорнові записи, мобільне обладнання, що містить карти і схеми прикордонних регіонів України, спорядження для тривалого перебування на безлюдній території.

У межах досудового розслідування перевірятиметься ймовірна причетність підозрюваного до інших злочинів проти національної безпеки.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області, оперативний супровід – 9 прикордонний загін Січових стрільців ДПС України та УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури