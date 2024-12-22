Українка загинула під час теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині
Посольство України в ФРН і українські консули перебувають на зв’язку з клінікою, де лікується потерпіла, та надають необхідну допомогу
Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України. Про це повідомляє вітчизняне Міністерство закордонних справ.
Посольство України в ФРН і українські консули запевняють, що перебувають на зв’язку з клінікою та надають необхідну допомогу.
За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці. // ГлавкомTweet