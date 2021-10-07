Українські прикордонники розслідують обставини виїзду Саакашвілі

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Державна прикордонна служба проводить службову перевірку факту перетину кордону України експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це сказав Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Українські прикордонники розслідують обставини виїзду Саакашвілі

«У ситуації з громадянином України Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України», — сказав Демченко.

За його словами, наразі деякі посадові особи Південного регіонального управління на час розслідування та висновків усунуті від виконання службових обов’язків.

Як повідомляв Укрінформ, Саакашвілі вранці в п’ятницю, 1 жовтня, розмістив відеоролик у Фейсбуці, в якому сказав, що перебуває в Батумі.

Увечері того ж дня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що експрезидента Саакашвілі затримали.

Саакашвілі оголосив голодування, заявивши, що вважає себе політв’язнем.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на виборах у 2013 році він залишив країну. Проти політика порушили кілька кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений до ув’язнення.

У 2015 році він був позбавлений грузинського громадянства і майже шість років є громадянином України. Зараз він є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.

 

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