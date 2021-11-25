На Донеччині двох молодиків судитимуть за подвійне вбивство

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох юнаків, які обвинувачується у скоєнні умисного вбивства двох осіб за попередньою змовою, крадіжці, незаконному заволодінні паспортом, вчинених групою осіб (п. п. 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357 КК України).

Нагадаємо, 21 серпня 2021 року 16 та 18-річні мешканці м. Торецька, раніше судимі за крадіжки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварились на вулиці зі знайомим. Юнаки завдали 44-річному чоловіку декілька ударів руками і ногами по усьому тілу, а коли він знепритомнів, відтягли до зруйнованої будівлі, де закидали камінням.



Свідком події став випадковий 52-річний перехожий. Аби чоловік їх не викрив, зловмисники жорстоко вбили його та також закидали камінням. Переконавшись, що обидві жертви мертві, хлопці витягли із сумки одного з них мобільний телефон, паспорт та військовий квиток, після чого заховали тіла під шифером та з місця злочину зникли.

Через два дні обвинувачені повернулись на місце злочину та підпалили будинок, у якому сховали тіла жертв.

Максимальне покарання за вказаними статтями – довічне позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури