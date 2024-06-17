Упереджено розтрату ₴18 мільйонів під час ремонту школи на Київщині
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як йдеться в повідомленні, службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення ремонту загальноосвітньої школи.
При цьому відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які були зазначені в кошторисі, виявились значно завищеними.
Зазначається, що аналітики БЕБ направили відповідний лист з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю.
В результаті замовник взяв до уваги рекомендації та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету. // Економічна правдаTweet