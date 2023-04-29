Уряд попереджає про кібератаку з «інструкціями» щодо «оновлення операційної системи»

В окремих випадках листи можуть бути з використанням справжнього прізвища співробітника.

Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA попереджає про кібератаку з використанням електронних листів з “інструкціями” щодо “оновлення операційної системи”.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Електронні листи з темою “Оновлення Windows” надсилають начебто від імені системних адміністраторів відомств на електронні адреси, створені на публічному сервісі “@outlook.com”. В окремих випадках листи можуть формуватися з використанням справжнього прізвища та ініціалів співробітника.

У типовому для атаки листі міститься “інструкція” українською мовою, “оновлення для захисту від хакерських атак”, а також графічні зображення процесу запуску командного рядка і виконання PowerShell-команди. Виконання останньої імітує процес оновлення операційної системи, завантажує і виконує PowerShell-сценарій для збору базової інформації, а також відправлення отриманих результатів.

Згідно з даними CERT-UA, активність здійснюється групою APT28 (також відома як Pawn Storm, Fancy Bear), яку деякі дослідники пов’язують із Російською Федерацією. Урядова команда рекомендує обмежити можливість запуску PowerShell користувачами та забезпечити моніторинг мережевих з’єднань до API сервісу Mocky.