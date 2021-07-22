В аеропорту «Бориспіль» затримали підозрюваного у пограбуванні вінницького підлітка

Поліцейські відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції спільно із колегами Бориспільського районного управління поліції встановили та затримали зловмисника, який відібрав у 15-річного хлопця електровелосипед у Вінниці. 21 липня нападник намагався залишити межі держави через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

За словами начальника відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, 20 липня до поліції звернулась жителька обласного центру та повідомила, що на вулиці Юрія Клена її сина пограбував невідомий чоловік. Нападник силою відібрав у підлітка електровелосипед та втік.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські встановили зловмисника, причетного до вчиненого злочину. Працівники поліції з’ясували, що підозрюваний наразі перебуває у Київській області та збирається виїхати до Республіки Польщі.

Орієнтування на розшук нападника надали київським колегам. Оперативники Бориспільського районного управління поліції затримали 30-річного підозрюваного у пограбуванні в аеропорту на пункті перевірки документів. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

На цей час правопорушник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), йому загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області