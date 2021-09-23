В аеропорту Одеси затримали чоловіка, який поцупив 105 000 доларів

Зловмисник викрав із квартири товариша гроші та намагався втекти з України. Слідчі кваліфікували подію як крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, за яку передбачено до дванадцяти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про квартирну крадіжку на вулиці Михайла Бойчука. Власник повідомив про те, що пошкоджено сейф та зникли 105 000 доларів США. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувались із господарем квартири та з’ясували, що до злочину може бути причетний його товариш:

«Встановлено, що один із іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативні працівники встановили місцезнаходження підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався покинути Україну».

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1975 року народження. Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили викрадені кошти.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі подали клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва