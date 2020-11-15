В баке автомобиля украинца, следовавшего в Россию, обнаружили 11 кг наркотиков

При осмотре мужчина заметно нервничал и путался в ответах

Вчера, 14 ноября, в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с РФ в Харьковской области пограничники обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения. Их перевозил украинец в Российскую Федерацию.

Об этом Информатору стало известно из сообщения Государственной пограничной службы Украины.

Найденные наркотики были расфасованы в 28 литровых пластиковых бутылок. Их мужчина спрятал в топливном баке автомобиля «Фольксваген» украинской регистрации.

Как стало известно, задержанный — 50-летний гражданин Украины. Направлялся в Россию. При осмотре мужчина заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда и инициировали совместный с таможенниками углублённый осмотр.

По данному факту оповещены компетентные правоохранительные органы.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».