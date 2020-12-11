В Бердянске полицейские напали на адвоката, требуя от его подзащитного явки с повинной

В Бердянске Запорожской области сотрудники прокуратуры и полиции нанесли ряд телесных повреждения адвокату из Киевской области Николаю Осипчуку, который приехал в регион для представления интересов своего подзащитного.

Об этом пишет Advokat Post.

Инцидент произошел в пятницу, 11 декабря, в зале судебного заседания Бердянского горрайонного суда после просьбы адвоката взывать врача и психиатра для осмотра подзащитного, которого, как подозревает Осипчук, могли накачать транквилизаторами или другими психотропными веществами.

После судебного заседания в зал вошел прокурор и следователь полиции, которых вместо обычного конвоя сопровождали работники оперативной группы. Они подошли к металлической решетке, где находился подзащитный Осипчука и стали требовать от него написать явку с повинной. Адвокат сказал подзащитному никак не отвечать на действия правоохранителей.

После этого Осипчук потребовал их покинуть зал, однако они отказались. Подзащитному начали заламывать руки, а голову адвоката зажали между решеткой. К ним также присоединилась потерпевшая, которая также требовала от подзащитного написания явки.

«Следователь в момент того, как прокурор держал меня за руки и не отпускал от решетки, настаивал, что якобы он сообщил мне о процессуальных следственные действия и они должны сейчас пройти по заявлению моего подзащитного. Я не захотел участвовать в этом фарсе и попытался выйти, но дверь была заблокирована теми лицами, которые до этого постоянно ходили на все судебные заседания», — рассказал Осипчук.

Когда он все таки попытался покинуть помещение прокурор сбил его с ног, в результате чего адвокат ударился головой об дверь. Осипчук обратился к следственной судье с просьбой о помощи, однако она заявила, что занята.

«Она ответила, что участвует в другом судебном заседании, поэтому обращайтесь официально. Я ей сказал, что моя жизнь в опасности, потому что у дверей стоят люди, которые меня ждут. Но понял, что так и не получу никакой помощи от работников суда», — отметил Осипчук.

После этого адвокат обратился к местным органам самоуправления адвокатуры. Ему помог глава коллегии адвокатов Запорожья, который смог частично снять на видео действие правоохранителей и работников суда.

Через некоторое время к суду приехали коллеги Осипчука. Они помогли ему покинуть здание и отвезли в больницу. // Українські новини