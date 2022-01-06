В Бердянске в новогоднюю ночь школьница «на камеру» избила подругу

Девочка рассказала обо всем своим родителям, вместе они пошли в полицию.

В Бердянске в новогоднюю ночь избили школьницу. Девушка нанесла телесные повреждения своей подруге, а подростки сняли все это на видео. Пострадавшая рассказала об инциденте своим родителям.

Об этом сообщается на странице Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области в Facebook.

5 января в полицию пришла 15-летняя школьница, которая рассказала, что ее избили на новогодние праздники, 1 января. В присутствии родителей девочка рассказала правоохранителям все подробности инцидента. Школьница была в компании подростков, когда одна из присутствующих там девушек ее избила. Также она подтвердила свои слова видеозаписью. Оказалось, что избиение снимали.

Полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девушке. Потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают личности девушки, которая избила школьницу и ищут свидетелей, которые могут что-то рассказать об инциденте. // УНИАН