В Бердянске женщину облили кислотой

Жительницу Бердянска облили кислотой в подъезде дома по улице Довганюка. Инцидент произошел вчера, 15 февраля, около 20:00.

По информации медиков, у пострадавшей обширный ожог мягких тканей головы, есть опасность, что она может лишиться зрения. 51-летняя местная жительница под наблюдением врачей.

По факту происшествия сотрудники Бердянского отдела полиции проводят расследование. К сожалению, на месте происшествия задержать нападавшего не удалось.

— Начато досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предварительная квалификация ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается, — сообщают в пресс-службе полиции. // pro.berdiansk.biz