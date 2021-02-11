В больнице женщина ограбила двух соседок по палате, угрожая «смертельным газом»

На Харьковщине пациентка ограбила двух пенсионерок, находившихся с ней в палате.

В Купянском районе пациентка на стационарном лечении украла телефоны и украшения двух пенсионерок. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

В дежурную службу отдела полицейской деятельности №1 Купянского районного отдела полиции обратилась медсестра хирургического отделения Шевченковской центральной районной больницы. Женщина заявила, что пациентка отделения украла серьги и два мобильных телефона соседок по палате.

Полицейские разоблачили 33-летнюю жительницу Шевченковского района. Подозреваемая лечилась в одной палате вместе с двумя пожилыми женщинами. В тот день она рассказала пенсионеркам, что в здание якобы подошли злоумышленники и требуют отдать драгоценности и ценные вещи.

По ее словам, они угрожали применить смертельный газ в случае невыполнения условий. После этого женщина взяла мобильный телефон одной из женщин и сама сняла с нее серьги. Выходя из палаты, чтобы продать краденое, она прихватила с тумбочки мобильный телефон другой пациентки. Полицейские задержали гражданку на улице во время продажи похищенных вещей.

Следственное отделение внесло информацию в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимально женщине грозит до 4 лет лишения свободы. // 057.ua