В Броварах под Киевом ночью сожгли автомобиль программы «Схемы»

Журналисты связывают поджог с профессиональной деятельностью

Ночью в Броварах Киевской области подожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях». Инцидент произошел возле дома водителя.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

«Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?», — написал Ткач.

Как сообщила в Facebook автор программы Наталья Седлецкая, сейчас на месте работает полиция.

Напомним, ранее Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства. По его словам, в течение нескольких недель он неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Позже полиция открыла дело по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса, однако заявила, что «прослушки» в доме не нашли.

В списке расследований журналиста — нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях «закрытого неба» и другие. // РБК-Украина