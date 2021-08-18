В Броварах женщина ударила ножом своего сожителя

55-летнего мужчину госпитализировали с ранением в живот.

В городе Бровары Киевской области сообщили о подозрении женщине, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Правоохранители выяснили, что в тот день 36-летняя женщина отдыхала у озера с товарищами и употребляла алкоголь. Ее 55-летнему сожителю это не понравилось, поэтому он пришел забрать жену домой.

Сожители отправились домой, однако между ними возникла ссора. Уже в доме женщина взяла в руки нож и ударила своего гражданского мужа им в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Фигурантке дела сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Меру пресечения изберет суд. // УНИАН