В Чечне убили и тайно захоронили троих участников видео с групповым сексом
В Грозном в апреле пропали без вести три человека, фигурировавшие на опубликованных в соцсетях фото и видео с групповым сексом и предположительным употреблением наркотиков.
Как стало известно проекту «Кавказ.Реалии» из источников в правоохранительных органах Чечни, числившиеся пропавшими без вести двое мужчин и женщина были убиты и тайно захоронены.
В начале июня в телеграм-каналах появились сообщения, что о видео с групповым сексом узнало руководство Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике.
Одну из появлявшихся в кадре женщин, как сообщалось, отпустили, так как она не чеченка. Остальные трое участников видео, как выяснили «Кавказ.Реалии», две недели назад были похоронены на кладбище в Ведено.
Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что они были убиты, а тела привезли на кладбище на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля. Жители Ведено подтвердили, что на кладбище есть три свежие безымянные могилы, в которых похоронены не местные.
В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.
- Правозащитные организации неоднократно заявляли о внесудебных казнях в Чечне. Так, «Новая газета» в 2021 году публиковала рассказ бывшего спецназовца из Чечни, который был свидетелем внесудебных казней «пособников террористов». В 2017 году сообщалось о преследованиях в Чечне представителей ЛГБТ-сообщества, которых также пытали и убивали. Власти Чечни обвинения во внесудебных казнях отрицали и угрожали журналистам, писавшим об этом. // Медуза