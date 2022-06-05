В Чечне убили и тайно захоронили троих участников видео с групповым сексом

В Грозном в апреле пропали без вести три человека, фигурировавшие на опубликованных в соцсетях фото и видео с групповым сексом и предположительным употреблением наркотиков.

Как стало известно проекту из источников в правоохранительных органах Чечни, числившиеся пропавшими без вести двое мужчин и женщина были убиты и тайно захоронены.

В начале июня в телеграм-каналах появились сообщения, что о видео с групповым сексом узнало руководство Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике.

Одну из появлявшихся в кадре женщин, как сообщалось, отпустили, так как она не чеченка. Остальные трое участников видео, как выяснили «Кавказ.Реалии», две недели назад были похоронены на кладбище в Ведено.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что они были убиты, а тела привезли на кладбище на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля. Жители Ведено подтвердили, что на кладбище есть три свежие безымянные могилы, в которых похоронены не местные.

В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.