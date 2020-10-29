В Черкасской области мужчину подозревают в избиении брата до смерти

Жителю одного из сел Смелянского района Черкасской сообщено о подозрении в избиении до смерти брата.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Смелянской местной прокуратуры жителю одного из сел Смелянского района сообщено о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, обвиняемый 26 октября 2020 года, находясь по месту жительства, нанес своему брату несколько ударов кулаком и ногой по туловищу, в результате чего последний получил телесные повреждения и скончался от кровопотери.

«В настоящее время следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — отмечается в сообщении.