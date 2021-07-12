В Черкасской области ревнивец забил до смерти мужчину

39-летний житель села Балаклея, что на Смелянщине, забил до смерти мужчину, которого считал любовником жены. Он приговорен к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс служба Смелянского окружной прокуратуры.

В конце октября 2019 в вечернее время, вернувшись с работы, обвиняемый увидел у себя дома незнакомца, которого принял за любовника жены. Без получения объяснений он нанес мужчине около 30-40 ударов по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал вину и не раскаялся в своем поступке, несмотря на то, что измена жены с потерпевшим была опровергнута.

Приговором Смоленского районного суда мужчина осужден по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. // golos.ua