В Днепре 13-летний подросток разгуливал по городу с наркотиками в кармане

В Днепре 29 сентября на улице Кольской у ребенка обнаружили сверток с наркотиком.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Около 11:50 патрульные увидели 13-летнего подростка, который подходил под ориентировку грабежа на территории Самарского района. Когда правоохранители начали идти в сторону ребенка, тот засунул руку в карман штанов и выбросил на землю бумажный сверток. Внутри него лежало вещество зеленого цвета растительного происхождения, похожее на наркотическое. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу. Ребенка вместе с его бабушкой доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.