В Днепре грабители отобрали у водителя почти миллион гривен

В Днепре ограбили водителя, который вез с собой почти один миллион наличными: полиция ищет преступников.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Ограбление произошло днем, 11 февраля, на Слобожанском проспекте. Мужчина вышел из отделения банка, расположенного на улице Магдебургского права, сел в автомобиль ZAZ Vida и поехал по направлению к Павлограду. С собой у мужчины был портфель с 997 000 гривен наличными, который он положил на пол. Переезжая через Новый мост, водитель ZAZ заметил, что за ним следует подозрительный автомобиль Volkswagen Touareg с госномером АЕ 7879ОІ от самого банка.

На перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого водитель остановился на светофоре. В этот момент из автомобиля Volkswagen выбежали двое неизвестных и, разбив стекло ZAZ, схватили портфель с деньгами, сели обратно в Volkswagen и скрылись. Ограбленный мужчина вызвал полицию. Правоохранители при отработке территории обнаружили брошенный автомобиль Volkswagen на проспекте Слобожанском возле дома № 139. Преступников найти пока не удалось.