В Днепре грабители отобрали у водителя почти миллион гривен

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В Днепре ограбили водителя, который вез с собой почти один миллион наличными: полиция ищет преступников.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

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иллюстративное фото

Ограбление произошло днем, 11 февраля, на Слобожанском проспекте. Мужчина вышел из отделения банка, расположенного на улице Магдебургского права, сел в автомобиль ZAZ Vida и поехал по направлению к Павлограду. С собой у мужчины был портфель с 997 000 гривен наличными, который он положил на пол. Переезжая через Новый мост, водитель ZAZ заметил, что за ним следует подозрительный автомобиль Volkswagen Touareg с госномером АЕ 7879ОІ от самого банка.

На перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого водитель остановился на светофоре. В этот момент из автомобиля Volkswagen выбежали двое неизвестных и, разбив стекло ZAZ, схватили портфель с деньгами, сели обратно в Volkswagen и скрылись. Ограбленный мужчина вызвал полицию. Правоохранители при отработке территории обнаружили брошенный автомобиль Volkswagen на проспекте Слобожанском возле дома № 139. Преступников найти пока не удалось.

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