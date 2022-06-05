В Днепре избили депутата горсовета

Нападение на депутата горсовета Днепра Ивана Васючкова произошло вечером 4 июня.

Об этом он сам написал на своей странице в фейсбук, сообщает «Днепр Оперативный«.

По словам Васючкова, около 20:00 на улице Магдебургского права он заметил как четверо мужчин избивали одного. Решил вмешаться в несправедливую ситуацию, он обратился к нападающим «Хлопці, Слава Україні, що відбувається?», за что тут же получил несколько ударов головой в лицо от одного из мужчин. После этого агрессивная компания скрылась.

В результате инцидента у депутата горсовета выбит зуб и разбито лицо.

«Помогите найти четырех человек, которые считают, что у нас в городе можно просто так бить граждан. Возможно, кто-то знает этих животных Весь вред исправлю, но надо понять, что за животные считают, что могут бить других в воюющей стране и им за это ничего не будет.», — обратился Васючков к жителям Днепра.

Одного из нападавших уже смогли идентифицировать. Им оказался бывший диджей ночного клуба «Сфера» Ян Комышан.

Его друзей в данный момент разыскивает полиция.

Начало потасовки сняли на видео очевидцы. Если Вы узнали кого-то из участников драки, сообщите об этом в полицию по телефону 102.