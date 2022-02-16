В Днепре мужчина похитил и пытался утопить бывшую сожительницу

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра мужчина похитил свою бывшую возлюбленную, затем избил и попытался утопить.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Около часа дня 15 февраля в полицию обратилась жительница улицы Кольцевой и сообщила, что ее 31-летнюю дочь насильно усадил в автомобиль ВАЗ-2104 красного цвета бывший сожитель и увез в неизвестном направлении. Приехавшие на вызов полицейские обследовали близлежащую территорию, и через две улицы увидели на одном из частных домов камеру видеонаблюдения. Хозяин дал доступ правоохранителям к записи, благодаря которой была точно подтверждена марка автомобиля похитителя и госномер.

На улице Софьи Ковалевской был обнаружен автомобиль ВАЗ с водителем внутри. Как пояснил 34-летний гражданин, он высадил похищенную им женщину где-то в частном секторе, но точно не помнит где именно. Правоохранители обследовали территорию частного сектора и нашли женщину, которую увез похититель. Она шла недалеко от улицы Волоколамской по направлению к дому и была в мокрой одежде. Женщина рассказала копам, что бывший сожитель похитил ее, вывез в Амур-гавань, где начал бить, а затем бросил в воду и пытался утопить в реке. Через некоторое время мужчина бросил свои попытки расправиться с бывшей возлюбленной и уехал. В итоге похитителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех деталей происшествия.