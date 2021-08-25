В Днепре мужчина ударил местного жителя ножом и скрылся

В Днепре мужчина напал на местного жители и ранил того ножом. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

22 августа, около 3:00, на проспекте Александра Поля между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 63-летний днепрянин ударил другого ножом и скрылся с места преступления. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и он был оперативно госпитализирован.

Совершившего покушение на убийство задержали правоохранители. Местному жителю грозит до 15 лет тюремного заключения по статье 115 УК Украины. Детали происшествия устанавливают следователи.