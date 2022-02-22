В Днепре мужчина ударил соседа ножом из-за курения в подъезде

20 февраля в Днепре конфликт соседей из-за курения закончился поножовщиной.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вечером в одном из многоквартирных домов по улице Калиновой. Мужчина ударил несколько раз ножом своего соседа, жена пострадавшего вызвала полицию. Выяснилось, что соседка (жена нападавшего) сделала замечание пострадавшему, курившему на лестничной клетке. По ее словам, сосед отреагировал неадекватно, стал угрожать и попытался ударить. По всей видимости, муж женщины вступился за супругу, однако выбрал не самый лучший способ. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.