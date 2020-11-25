В Днепре на проспекте Калнышевского зарезали предпринимателя

Во вторник, 24 ноября, на проспекте Петра Калнышевского, 27а, в подъезде убили мужчину. Ему воткнули нож в шею.

В полицию о происшествии сообщили в 19:46. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на комментарий заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимира Богониса.

Напомним, мужчина возвращался домой. Когда он подошел к квартире, к нему подбежал злоумышленник и нанес удар ножом в шею. «Предварительно, в результате удара мужчине повредили сонную артерию», — прокомментировал Владимир Богонис.

Предполагаемого нападавшего увидели очевидцы. «Злоумышленник с места преступления скрылся. Его приметы окружающим мы уже донесли. Поиском нападавшего занимаются патрульные и сотрудники уголовного розыска. Подключили также кинологов», — сказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области.

Что послужило причиной убийства — на данный момент неизвестно. Предварительно, погибший был предпринимателем.