В Днепре неизвестные через подкоп украли из гаража 4 велосипеда

В Днепре злоумышленники украли четыре дорогостоящих велосипеда. Неизвестные вытащили их из гаража.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на фейсбук-страницу Натальи Рудой.

Инцидент произошел на ж/м Тополь-2. По словам хозяйки велосипедов, гараж был не забетонирован и воры с легкостью смогли его подкопать. Злоумышленники украли 4 велосипеда моделей Giant liv bliss (27,5 дюйма), Giant revel (29er), Giant 2019 atx 2 (27,5), Comanche areco (24). Стоимость одного такого «железного коня» варьируется от 9-ти до 15-ти тысяч гривен. Женщина написала заявление в полицию.

Если вы стали свидетелем кражи или увидели похожие велосипеды на улице или на сайтах продаж, обращайтесь по номерам: (067) 563 60 38 — Наталья, (067) 567 30 25 — Михаил.