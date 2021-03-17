В Днепре ночью взорвали отделение «Ощадбанка» (фото)

В среду, 17 марта, на проспекте Александра Поля в отделении «Ощадбанка» прозвучал взрыв. Предварительно, в происшествии никто не пострадал.

По сообщениям местных жителей взрыв произошел около 3:20. Об этом сообщает Информатор с места события.

На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в районе входа в отделение возле банкомата. Личности ответственных за произошедшее пока не установили. Подробности выясняют правоохранители.

Ярослав Жахалов

Фото: Влад Лестев