В Днепре ночью взорвали отделение «Ощадбанка» (фото)
В среду, 17 марта, на проспекте Александра Поля в отделении «Ощадбанка» прозвучал взрыв. Предварительно, в происшествии никто не пострадал.
По сообщениям местных жителей взрыв произошел около 3:20. Об этом сообщает Информатор с места события.
На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в районе входа в отделение возле банкомата. Личности ответственных за произошедшее пока не установили. Подробности выясняют правоохранители.
Ярослав Жахалов
Фото: Влад ЛестевTweet