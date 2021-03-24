В Днепре осудили убийц, забивших до смерти мужчину

В Днепре осудили троих преступников, которые забили насмерть своего знакомого.

Об этом сообщает «Горсовет» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры в Днепропетровской области.

Еще в январе 2018 года двое мужчин по предварительному сговору задались целью отомстить 24-летнему знакомому. Они закрыли его в подвале дома своего друга и около суток незаконно там удерживали, привязав к стеллажу. В течение этого времени злоумышленники наносили потерпевшему, руки которого были связаны, многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям, в результате чего мужчина скончался.

Ленинский районный суд Днепра признал трех местных жителей виновными в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, а также в незаконном лишении свободы человека.

Двое злоумышленников осуждены за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, незаконное лишение свободы человека и приговорены к 8 годам заключения. Их пособник — к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.